3 قتلى في تحطم طائرتين هليكوبتر بوسط ألاسكا

تحطمت طائرتان هليكوبتر تابعتان للجيش الأمريكي، الخميس، في ألاسكا، أثناء عودتهما من مهمة تدريبية، وهو ثاني حادث لطائرات هليكوبتر عسكرية في الولاية هذا العام، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ثلاثة طيارين لقوا مصرعهم في تحطم الطائرتين من طراز أباتشي في وسط ألاسكا، وفقًا لمسؤولين عسكريين.

وقالت المتحدثة باسم الجيش، الكابتن مولي تريس، إن ثلاثة من الأشخاص الأربعة الذين كانوا في المروحيات قتلوا. وقالت تريس إن الناجي الوحيد نُقل إلى المستشفى.، وفقا للصحيفة.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، بحسب "واشنطن بوست".

وفي وقت سابق من الخميس، قال المتحدث باسم جيش ألاسكا الأميركي، جون بينيل، لـ"أسوشيتد برس" إن كل طائرة هليكوبتر كانت تقل شخصين. وأضاف بينيل إنه ليس لديه على الفور أي معلومات أخرى يمكنه مشاركتها حول حالة الضحايا.

وقال بيان صادر عن جيش ألاسكا الأميركي، إن أول المستجيبين كانوا في موقع الحادث، بالقرب من هيلي في ألاسكا.

وقال مسؤولون إن الحادث قيد التحقيق، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عندما تصبح متاحة، بحسب الوكالة.

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، تنتمي طائرات الهليكوبتر أباتشي إلى الفرقة الحادية عشرة المحمولة جواً من فوج الطيران الخامس والعشرين في "فورت وينرايت".

وفي فبراير الماضي، أصيب جنديان عندما انقلبت مروحية أباتشي بعد إقلاعها من تالكيتنا. وكانت الطائرة واحدة من أربع طائرات متوجهة إلى قاعدة "جوينت بيس إلمندورف-ريتشاردسون" في أنكوريج قادمة من "فورت وينرايت"، بحسب "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة أن هيلي تقع على بعد حوالي 10 أميال (16.09 كيلومترًا) شمال منتزه ومحمية دينالي الوطني، أو حوالي 250 ميلاً (402 كيلومترًا) شمال أنكوريج.