اليمن.. توقعات بانفراجة كبيرة في ملفات المفاوضات الشهر المقبل

توقعت مصادر سياسية يمنية، ان يشهد شهر مايو المقبل، انفراجه كبيرة في ملفات المفاوضات بين الأطراف اليمنية، والوصول إلى اتفاق هدنة جديدة، والبدء في مرحلة جديدة من السلام المبني على وقف دائم وشامل لإطلاق النار.

وأفادت المصادر، بأن البداية ستكون من مفاوضات اطلاق دفعة جديدة من الأسرى والتي ستبدأ مطلع مايو، يليها عقد جولة جديدة من المشاورات التي تقود لإعلان هدنة والبدء في تنفيذ بنود التفاهمات الانسانية والاقتصادية، مؤكدة ان التحركات الاقليمية الحالية ستقود إلى حل قضايا الخلاف بين الأطراف.

في الأثناء، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي، خلال لقائه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، دعم كافة الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وثمن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل تجديد الهدنة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية شاملة استنادا إلى مبادرة المملكة للسلام المعلنة عام 2021، والمرجعيات المتفق عليها وطنيًا وإقليميا ودوليا.

يأتي فيما، واصلت الميليشيات الحوثية، المراوغة والتهديد باستخدام القوة لعرقلة جهود إنهاء الحرب في اليمن ، مهددة بالقوة والتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

ميدانيا، واصلت الميليشيات شن هجماتها على مواقع الجيش والمقاومة في جبهات جنوب وغرب محافظة مأرب، تركزت أعنفها في جبهتي الكسارة غربا، والبلق الشرقي جنوبا.

وأكدت مصادر ميدانية، ان التصعيد الحوثي في مأرب، تزامن مع ارسال الحوثيين لمزيد من التعزيزات والأسلحة إلى جبهات الكسارة والمشجح غرب مأرب.

وفي صعدة، رصدت وحدة الاستطلاع في الجيش اليمني، تحركات كبيرة لقيادات وعناصر حوثية في جبهات مديريات كتاف البقع، وباقم وشدا ومنبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وفقا لمصادر ميدانية، مؤكدة رصد جميع تحركات الحوثيين في تلك الجبهات، ومراقبة أعمالها التصعيدية تحسبا لأي اعمال قد تقدم عليها في حال فشلت جهود التهدئة.