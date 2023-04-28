7 قتلى بينهم أطفال جراء حريق في قطار ركاب جنوب باكستان

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم أطفال، بعد أن اشتعلت النيران في عربة قطار ركاب، ليل الأربعاء، بجنوب باكستان، بحسب ما أفاد مسؤولون، أمس. وقال مسؤول السكك الجديد، محسن سيال، إن النيران اشتعلت في القطار أثناء مروره بمنطقة خيربور، التي تقع على بعد نحو 500 كيلومتر إلى الشمال من كراتشي، عاصمة إقليم السند. وأضاف أن الحريق ألحق أضراراً بالغة بعربات عدة أخرى في القطار، ولايزال السبب غير واضح.

وأفاد المسؤول بأن الحريق التهم ثلاث عربات أخرى في القطار على الأقل، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه. وقد تم فتح تحقق لتحديد ملابسات الحادث.وأضاف أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في الحريق، في حين لقيت امرأة مصرعها وهي تقفز من نافذة القطار وهو يتحرك.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عدة أجزاء محترقة من القطار الذي كان في طريقه من كراتشي إلى مدينة لاهور، شرق البلاد، عندما اشتعلت النيران في العربة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ألسنة اللهب اندلعت في القطار، ليل الأربعاء، والتهمت عربات عدة.

في باكستان غالباً ما يجلب الركاب الفقراء مواقد غاز صغيرة خاصة بهم في القطارات لطهي وجباتهم، رغم القواعد التي تحظر هذه الممارسة.

وغالباً ما يتم تجاهل لوائح السلامة في القطارات المكتظة، وتقع حوادث القطارات المتكررة في باكستان نتيجة ضعف البنية التحتية للسكك الحديد والإهمال.

عام 2019 لقي ما لا يقل عن 74 راكباً مصرعهم، وأصيب العشرات في حريق قطار اندلع عندما انفجر موقد غاز للطهي، وذلك بإقليم البنجاب شرق البلاد.

من جهة أخرى، استهدفت قنبلة مزروعة بجانب الطريق، أمس، سيارة للشرطة في خوزدار، بولاية بلوشستان، ما أسفر عن مقتل قائد الشرطة المحلية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، إلا أن الشكوك حامت حول جماعات انفصالية ومسلحين، أعلنوا في السابق مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات في المنطقة، وغيرها من مناطق باكستان.