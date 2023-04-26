استئناف الجهود الاقليمية للوصول إلى تهدئة في اليمن

تواصلت الجهود الإقليمية للوصول إلى هدنة جديدة في اليمن، تقود إلى بدء مفاوضات سلام دائم، مع استمرار تنفيذ بنود التفاهمات الانسانية لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية.

وأكدت مصادر دبلوماسية يمنية، ان سلطنة عمان تواصل جهودها لإقناع ميليشيات الحوثي لتوقيع هدنة جديدة لمدة 6 أشهر، تطلق خلالها مفاوضات الحل النهائي، مشيرة إلى عقد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان ورئيس وفد الميليشيات محمد عبدالسلام في مسقط.

وأوضحت المصادر، بأن اللقاء يأتي في اطار استئناف اللقاءات الدبلوماسية بين الجهات الفاعلة في الأزمة اليمنية و الوسطاء الاقليميين، في ظل استمرار رفض الحوثيين تجديد الهدنة وفرض شروط جديدة بشأن تنفيذ بنود الملف الإنساني التي تم التفاهم حولها خلال مشاورات مسقط في الأشهر الماضية.

واستئناف اللقاءات، كما كان معلن، يشير إلى أن نقاطا متعددة لا تزال محل خلاف، وأن حسمها يتطلب تواصل الأطراف المتباينة فيها.

ويأتي اللقاء الايراني – الحوثي برعاية عمانية، متزامنا مع رفع الحوثيين سقف مطالبهم لتحقيق مكاسب أكبر، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

ونقلت وسائل إعلام حوثية، عن رئيس وفدها التفاوضي محمد عبدالسلام، ان اللقاء مع الوزير الايراني ناقش تطورات الوضع في اليمن وإمكانية تحقيق السلام، وإنجاح جهود سلطنة عمان بهذا الخصوص.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الوزير اللهيان قيّم بشكل إيجابي الانفراجات الحاصلة للحالات الإنسانية وتبادل الأسرى.. معبرًا عن ترحيب بلاده بأي مبادرة أو خطة أو عمل يؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن، وإقرار وقف شامل لإطلاق النار والتفاهم بين الجماعات السياسية اليمنية.

ميدانيا، استهدفت ميليشيات الحوثي موقعا عسكريا للقوات المشتركة والجنوبية شمال محافظة الضالع، بالطيران المسير، ما أدى لإصابة جندي.

وفي مأرب، قصفت الميليشيات مواقع للجيش اليمني في جبهة الكسارة غرب المحافظة، في حين أصيب مدني برصاص قناص حوثي أثناء تواجده داخل مزرعته، في قرية الدريب ملعا بمديرية حريب، جنوب مأرب.

وفي البيضاء، قتل شاب وأصيب آخر، جراء انفجار لغم من مخلفات الحوثيين في قرية الزوب بمديرية القريشية في رداع.

وفي إب، اقدم مسلح حوثي من أهالي عزلة حقين بمديرية حزم العدين غرب المحافظة، على قتل أربعة من أفراد أسرته في اطار جرائم قتل الأقارب التي تمارسها عناصر الحوثي نتيجة التعبئة الطائفية الخاطئة.