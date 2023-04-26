أوكرانيا تشن غارات عبر نهر دنيبرو مع اقتراب هجوم مضاد

قال مسؤول في منطقة دنيبرو، أمس، إن القوات الأوكرانية المتمركزة على الجانب الغربي من نهر دنيبرو تنفذ بشكل متكرر هجمات على الضفة الشرقية، بالقرب من مدينة خيرسون، في محاولة لطرد القوات الروسية، مع توقعات بأن تشن أوكرانيا هجوماً مضاداً في الربيع، لمحاولة استعادة المزيد من الأراضي.

وقال نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، يوري سوبوليفسكي، إن هدف الهجمات هو تقليل القدرة القتالية للقوات الروسية، التي تواصل قصف مدينة خيرسون، منذ إجبارها على الانسحاب.

وقال سوبوليفسكي للتلفزيون الأوكراني: «يزور جيشنا الضفة اليسرى كثيراً لتنفيذ غارات، وتعمل القوات المسلحة الأوكرانية بشكل فعال جداً».

وأضاف: «النتائج ستأتي، وستكون مماثلة لما حدث على الجانب الأيمن لمنطقة خيرسون، عندما تمكنت القوات الأوكرانية، بفضل عملية معقدة وطويلة، من تحرير أراضينا بأقل خسائر ممكنة لجيشنا، الشيء نفسه يحدث الآن على الجانب الأيسر».

ويقول محللون عسكريون إن من المرجح أن تشن أوكرانيا قريباً هجوماً مضاداً، وإن أحد الأهداف الرئيسة قد يكون اختراق ممر بري جنوبي بين روسيا ومنطقة القرم التي ضمتها روسيا. وستكون استعادة منطقة خيرسون خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.

وقال معهد دراسة الحرب، ومقره الولايات المتحدة، إن المدونين العسكريين الروس نشروا ما يكفي من اللقطات المحددة جغرافياً لتأكيد أن القوات الأوكرانية قد رسخت موطئ قدم لها على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

في المقابل، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمحاولة مهاجمة سفنها في البحر الأسود، وقالت إن ذلك يهدد مستقبل الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب.

وقالت الوزارة في بيان: «الأفعال التي يرتكبها نظام كييف تعرض تمديد اتفاق الحبوب لما بعد 18 مايو هذا العام للخطر».

إلى ذلك، حذر الرئيس الروسي السابق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أمس، من أن العالم ربما يكون على شفا حرب عالمية جديدة، ونبه إلى احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد أيضاً.

وأضاف ميدفيديف: «العالم مضطرب، ومن المحتمل جداً أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة»، وتابع أنه يمكن تفادي مثل هذه الحرب العالمية الجديدة، لكنه قال إن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد وبصورة جدية أكثر من المخاوف المرتبطة بتغير المناخ.