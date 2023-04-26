«الصحة العالمية»: خطر بيولوجي كبير بعد سيطرة أحد طرفي الصراع بالسودان على مختبر

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن هناك خطراً بيولوجياً كبيراً في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد سيطرة أحد طرفي القتال الدائر في السودان على مختبر يحتوي على مسببات الحصبة والكوليرا وغيرها من المواد الخطرة.

وقال ممثل المنظمة بالسودان، نعمة سعيد عابد، في حديثه للصحافيين في جنيف عبر دائرة تلفزيونية، إن الخبراء الفنيين التابعين للمنظمة لم يتمكنوا من دخول مختبر الصحة العامة الوطني لتأمين المواد الخطرة.

وأضاف: «ما يثير قلقنا بشكل أساسي هو عدم قدرة الفنيين على الذهاب إلى المختبر، واحتواء المواد البيولوجية ومواد أخرى على نحو آمن»، وامتنع عن ذكر الجانب الذي سيطر على المنشأة.

إلى ذلك، أكد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المكتب اضطر إلى تقليص بعض أنشطته في مناطق من السودان بسبب القتال العنيف.

ولقي ما لا يقل عن خمسة من العاملين في مجال الإغاثة في السودان حتفهم منذ اندلاع القتال في 15 أبريل الجاري، وعلقت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي، التابعان للأمم المتحدة، أنشطتهما بعد سقوط قتلى من بين موظفيهما.

وأضاف المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية ينس لايركه: «في المناطق التي أدى فيها القتال العنيف إلى إعاقة عملياتنا الإنسانية، اضطررنا إلى تقليص وجودنا، لكننا ملتزمون مواصلة تقديم المساعدة لشعب السودان».

وقال إن فريق قيادة المكتب لايزال في السودان للإشراف على العمليات، موضحاً أنهم سيقودون العمليات الإنسانية من بورتسودان.