«أزمات الشارقة» يقدم الدعم للعالقين السودانيين في مطار الشارقة

قدم فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، بالتعاون مع دائرة الطيران المدني في الشارقة، الدعم والإيواء لـ13 من الأشقاء السودانيين العالقين في مطار الشارقة الدولي من مسافري الترانزيت الذين توقفوا في الشارقة جراء الأحداث الجارية في الخرطوم.

وقال قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث، اللواء سيف الزري الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الفريق تابع شؤون الأشقاء العالقين من الجمهورية السودانية، منذ اللحظات الأولى لدى وصولهم إلى أرض الشارقة عبر رحلات عديدة.

وأوضح أن الفريق قام بالتنسيق مع كل المؤسسات المعنية والخيرية والشركاء الاستراتيجيين، بتقديم الدعم اللازم والتخفيف من معاناة الأشقاء، عبر توفير إقامات فندقية عالية المستوى، وتلبية الاحتياجات اللازمة والرعاية الصحية لحين إيجاد الحلول المناسبة.