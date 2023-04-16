عبدالله حمدوك: الوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام السودان إلا السلام

قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، إن الوضع الإنساني كارثي، مشيرا إلى أن المعاناة تفاقمت بسبب الاشتباكات الحاصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكر حمدوك، خلال مؤتمر صحافي على قناة سكاي نيوز عربية أن هذه حرب المنتصر فيها خاسر، وستقضي على الأخضر واليابس.



ودعا حمدوك المجتمع الدولي والإقليمي لمساعدة السودان في هذه المحنة.



وأضاف، "المعاناة كانت موجودة في السودان والآن تفاقم الوضع في هذه الحرب. وتابع "الوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني إلا خيار السلام.

وقال حمدوك، "أدعو إلى حوار يؤدي إلى اتفاق وإلى رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.. نطالب بوقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات سريعة."