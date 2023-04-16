وزير الخارجية السعودي لـ"البرهان ودقلو": الاتفاق الإطاري يحقق الأمن للسودان

شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال اتصال هاتفي بادر به اليوم الأحد، مع كلا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن " فيصل بن فرحان أجرى صباح اليوم الأحد اتصالين هاتفيين مع كل من البرهان ودقلو".

وجرى خلال الاتصالين - بحسب واس" -بحث الأوضاع الراهنة في السودان حيث أكد وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه "الشقيق".

وشدّد الوزير السعودي " خلال محادثاته مع الطرفين على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".

وحذرت وزارة الخارجية السعودية أمس السبت مواطنيها المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها ومع السفارة خاصة بعد اندلاع الاشتباكات في الخرطوم بين قوات من الجيش وعناصر من ميليشيات الدعم السريع.

ودعت المملكة العربية السعودية السبت جميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة عقب اندلاع اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.