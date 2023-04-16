مجلس الأمن يدعو الأطراف السودانية للعودة إلى الحوار

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات الجارية في السودان، وحث الأطراف المعنية على وقف الأعمال القتالية وإعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة.

وقال بيان مجلس الأمن " إن أعضاء المجلس أعربوا عن أسفهم للخسائر في الأرواح وللإصابات في صفوف المدنيين، وحثوا الأطراف السودانية على الوقف الفوري للأعمال القتالية والعودة إلى الحوار.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، وأكدوا من جديد التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال السودان وسلامة أراضيه.