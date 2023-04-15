الأمم المتحدة تدين بشدة العنف في السودان

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشدة اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة في السودان.

وفي بيان نسب للمتحدث الرسمي بإسمه ستيفان دوغاريك، دعا الأمين العام كلا الطرفين في السودان للعمل على الوقف الفوري للأعمال العدائية واستعادة الهدوء وبدء حوار لحل الأزمة الحالية، محذرا من أن أي تصعيد إضافي في القتال سيكون له تأثير مدمر على المدنيين ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد.

كما دعا الأمين العام الدول في المنطقة إلى دعم الجهود المبذولة لاستعادة النظام والعودة إلى مسار الانتقال في السودان.