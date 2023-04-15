أول استخدام لكوريا الشمالية للوقود الصلب في صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت كوريا الشمالية أمس أنها اختبرت صاروخاً باليستياً جديداً عابراً للقارات يعمل بالوقود الصلب، في تطور يهدف إلى «التعزيز الجذري» لقواتها، وهو ما قال خبراء إنه سيسهل إطلاق الصواريخ دون سابق إنذار.

وأفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية بأن الزعيم كيم جونغ أون قاد الاختبار أول من أمس، وحذر من أن التجربة ستجعل الأعداء «يمرون بأزمة أمنية أوضح، وستواصل بث عدم الارتياح والرعب فيهم من خلال اتخاذ إجراءات مضادة فتاكة وهجومية حتى يتخلوا عن تفكيرهم الأعمى وأفعالهم المتهورة».

وقال محللون إن هذا هو أول استخدام لكوريا الشمالية للوقود الصلب في صاروخ متوسط المدى أو صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقالت وزارة الدفاع في سيؤول إن بيونغ يانغ لاتزال تطور هذا السلاح، وإنها بحاجة لمزيد من الوقت والجهد لتبرع في تلك التكنولوجيا. ويشير ذلك إلى أنها قد تجري المزيد من تجارب الإطلاق.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية صوراً لكيم وهو يشاهد عملية الإطلاق برفقة زوجته وشقيقته وابنته، فيما كان الصاروخ مغطى بشباك مموهة على منصة إطلاق متنقلة.

وأظهر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام الحكومية الصاروخ «هواسونغ-18» وهو ينطلق من أنبوب الإطلاق، ما تسبب في سحابة من الدخان.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية، إن تطوير الصاروخ «هواسونغ-18» سيحسن بدرجة كبيرة عناصر الردع الاستراتيجي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويعزز بشكل جذري فاعلية موقفها بالنسبة لشن هجوم نووي مضاد، ويحدث تغييراً في التطبيق العملي لاستراتيجيتها العسكرية الهجومية.

وذكرت وزارة الدفاع في سيؤول أن القوات الجوية الكورية الجنوبية والأميركية أجرت تدريبات بعد ساعات من الإعلان بمشاركة قاذفات أميركية من طراز «بي-52 إتش» إلى جانب طائرات مقاتلة من طرازات «إف-35 إيه» و«إف-15» و«إف-16». ومن المتوقع أن تتبنى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وثيقة حول التعاون الشامل في الأمن الإلكتروني، خلال قمة لزعيمي البلدين من المقرر عقدها في 26 أبريل الجاري في واشنطن.