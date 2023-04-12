مباحثات دفاعية بين كوريا الجنوبية وأميركا واليابان

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ستعقد أول جلسة من حوار الدفاع الثلاثي رفيع المستوى منذ ثلاثة أعوام، وذلك في واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لمناقشة التهديدات الكورية الشمالية وقضايا إقليمية أخرى.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة قولها، إنه من المقرر إجراء المباحثات الثلاثية الدفاعية بعد غد.

ويشار إلى أنه منذ انعقاد آخر جلسة في عام 2020، لم يتم إجراء المباحثات الثلاثية الدفاعية، بسبب جائحة كورونا والتوترات التاريخية بين سيؤول وطوكيو. وقالت الوزارة في بيان صحافي: «تعتزم الدول الثلاثة خلال الاجتماع إجراء مناقشات بشأن التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية والأمن الإقليمي، واتجاه الدفاع الثلاثي والتعاون العسكري».