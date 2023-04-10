انهيار أرضي كبير بمحيط مدينة سالزبورغ النمساوية السياحية

وقع انهيار أرضي كبير بلغت مساحته نحو ثمانية هكتارات، بمحيط مدينة "سالزبورغ" السياحية في غرب النمسا، وانزلق المنحدر الجبلي الضخم لمسافة 20 متراً إلى وادي بحيرة "سانت غيلجن" السياحية الشهيرة.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة على منطقة "سانت غيلجن" في حدوث الانهيار الأرضي الكبير، ما أدى إلى انفصال التربة وانزلاق المنحدر الجبلي بعرض نحو 25 متراً إلى البحيرة الواقعة بين الجبال، وتسبب الانهيار في سقوط الأشجار وغلق الطرق ومسارات السير في المنطقة الجبلية إلى أجل غير مسمى، واختفاء طريق الغابة الرئيس في المنطقة المتضررة.

وأعلن أوتو كوليبر، عمدة مدينة "سانت غليجن"، إغلاق الوادي بشكل كامل، ومنع المرور بعدد من الطرق الرئيسة بشكل مؤقت كإجراء احترازي بسبب الأخطار الراهنة، حتى تتأكد السلطات المعنية من ثبات التربة مجدداً وتقدير حجم المخاطر.

وأوضح العمدة أن المنحدر الجبلي ينزلق مرة كل نحو 60 عاما؛ لكنه قال ان انزلاق التربة هذه المرة حدث بشكل كبير بمساحة نحو 8 هكتارات.