كوريا الشمالية لا تستجيب للاتصالات عبر الخط الساخن لليوم الثالث

قال مسؤولون في سيؤول إن كوريا الشمالية لم ترد على اتصال صباحي روتيني من كوريا الجنوبية اليوم الأحد عبر الخط العسكري الساخن لليوم الثالث على التوالي لأسباب غير واضحة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المفترض أن تجري الكوريتان مكالمتين يوميا، مرة صباحا ومرة بعد الظهر، عبر الخطوط الساخنة العسكرية وخطوط الاتصال عبر الحدود، لكن كوريا الشمالية توقفت عن الرد على المكالمات الواردة من الجنوب منذ بعد ظهر يوم الجمعة.

وأجرى الجنوب اليوم الأحد مكالمة عبر الخط العسكري الساخن في التاسعة صباحا، لكن لم يتم الرد عليها مرة أخرى، وفقا لمسؤولين بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية. ولا يتم إجراء الاتصالات عبر خط الاتصال الساخن خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ومن غير الواضح سبب رفض كوريا الشمالية الرد على المكالمات.

لكن الامتناع عن الرد يأتي وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب تجارب الأسلحة الأخيرة لكوريا الشمالية احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.