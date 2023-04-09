وفد إيراني يزور السعودية هذا الأسبوع لترتيب إعادة فتح السفارة

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد أن وفدا فنيا إيرانيا سيزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض.

يأتي هذا بعد عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بكين يوم الخميس في أول لقاء رسمي من نوعه منذ أكثر من سبع سنوات.

وتأتي التطورات بعد اتفاق تم التوصل إليه بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بين البلدين.

وقالت الوكالة الإيرانية "سيزور الوفد الفني الإيراني سفارة طهران في الرياض وسيجري ترتيبات لإعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية".

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أمس السبت أن مسؤولين زاروا إيران لمناقشة إجراءات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية للمملكة في الجمهورية الإسلامية.

وقالت وكالة أنباء الطلبة "زار الوفد السعودي السفارة السعودية في طهران هذا الصباح".