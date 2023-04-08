الصين تفرض عقوبات على منظمتين أميركيتين بسبب رحلة تساي

ردت الصين على لقاء رئيس مجلس النواب الأميركي مع رئيسة تايوان تساي إينغ وين بإعلان عقوبات أمس ضد مكتبة رونالد ريغان الرئاسية ومنظمة أخرى، ما زاد من حدة التوتر بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتستهدف الإجراءات، التي أعلنتها وزارة الخارجية في بكين، «مكتبة رونالد ريغان» الرئاسية، خارج لوس انجلوس، حيث التقت تساي برئيس مجلس النواب، مكارثي، خلال توقفها في كاليفورنيا الأربعاء. كما فرضت الصين عقوبات أيضاً على «معهد هدسون» البحثي، الذي كرم رئيسة تايوان بجائزة القيادة، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الرئيسة التايوانية أمس لدى عودتها من زيارة إلى أميركا الوسطى والولايات المتحدة، حيث التقت مع رئيس مجلس النواب الأميركي، إن تايوان لن يوقفها شيء عن التواصل مع العالم ولن ترضخ للضغط.

وقالت تساي إن الاستقبال الحار لها في الخارج ينطوي على رسالة قوية.

وأضافت: «أظهرنا للمجتمع الدولي أن تايوان ستكون أكثر اتحاداً في مواجهة الضغط والتهديدات ولن ترضخ للقمع، ولن تتوقف عن التواصل مع العالم بسبب المعوقات».