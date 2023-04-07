عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزير خارجية البوسنة والهرسك المدين كوناكوفيتش.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الداعمة لجهودهما التنموية.

وفي هذا الصدد أكد الوزيران على أهمية استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية البوسنة والهرسك بما يحقق مصالح البلدين المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويعزز جهودهما التنموية.

من جانبه، رحب المدين كوناكوفيتش بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وقد غادر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سراييفو في ختام زيارات العمل التي قام بها سموه على مدار الأسبوع الجاري وشملت عددا من الدول وهي اليونان وصربيا وكوسوفو وألبانيا والبوسنة والهرسك.

وكان في وداع سموه بالمطار وزير خارجية البوسنة والهرسك المدين كوناكوفيتش.