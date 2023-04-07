الصين ترسل سفناً حربية إضافية إلى محيط تايوان لليوم الثاني

أرسلت الصين، اليوم الجمعة، سفناً حربية إضافية ومروحية ومقاتلة إلى محيط تايوان التي تعتبرها "جزءا لا يتجزأ من أراضيها"، بعد لقاء عقد بين رئيسة الجزيرة ورئيس مجلس النواب الأميركي ورفضته بكين.

ولليوم الثاني على التوالي، جابت ثلاث سفن حربية صينية المياه المحيطة بالجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرة مقاتلة ومروحية مضادة للغواصات عبرتا منطقة الدفاع الجوي في تايوان.

وكانت تايوان رصدت، أمس الخميس، ثلاث سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قبل ساعات على اللقاء في كاليفورنيا بين رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي، المسؤول الثالث في الولايات المتحدة، عبرت حاملة الطائرات الصينية ِ"شاندونغ" مياه جنوب شرق تايوان باتجاه غرب المحيط الهادئ.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال تصريح صحافي إن "سيادة الصين ووحدة أراضيها لن تقسم أبدا، ولن يتم السماح بالتقسيم، ومستقبل تايوان يكمن في إعادة التوحيد مع الوطن الأم.