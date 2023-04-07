"البنتاغون" يحقق في تسريب وثائق سرية بشأن أوكرانيا

تجري وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تحقيقات لتحديد مصدر تسريب وثائق سرية تفصل استراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لدعم أوكرانيا في وجه روسيا، نشرت الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وردا على سؤال قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تحقق في هذه المسألة. وقالت الناطقة باسم البنتاغون: "نحن على اطلاع على المعلومات الصحافية بشأن رسائل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والوزارة تبحث في المسألة".

وتتضمن هذه الوثائق العائدة لمطلع مارس على ما ذكرت الصحيفة الأميركية، الوتيرة التي تستخدم فيها القوات الأوكرانية ذخائر قاذفات الصواريخ من طراز هيمارس والجدول الزمني لتسليم الأسلحة والتدريبات التي يوفرها الغرب للجيش الأوكراني.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الوثائق تبدو صحيحة لكن أدخلت تعديلات على بعضها لعكس صورة أفضل عن الوضع الروسي ولا سيما من خلال التقليل من حجم الخسائر الروسية.

وجاء في هذه التسريبات أن كييف بصدد تشكيل 12 لواء جديدا من بينها تسعة تدربها الولايات المتحدة وتجهزها على ما ذكرت "نيويورك تايمز".