بغداد وأربيل توقعان اتفاقاً لاستئناف صادرات النفط من الشمال

قالت مصادر رسمية لوكالة «رويترز» إن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق وقعتا اتفاقاً، أمس، لاستئناف تصدير النفط من الشمال.

وسافر رئيس وزراء كردستان العراق مسرور برزاني، إلى بغداد في وقت سابق أمس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وقال مسؤول بالحكومة في بغداد إنه جرى إرسال طلب رسمي إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب بين العراق وتركيا على أن يجري استئناف الضخ «في الساعات القليلة المقبلة».

وقال مسؤولان في الحكومة العراقية إنه بموجب الاتفاق ستكون شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) مسؤولة عن تسويق وتصدير نفط حكومة إقليم كردستان العراق، وسيتم إيداع العوائد في حساب بالبنك المركزي العراقي تديره حكومة إقليم كردستان العراق.