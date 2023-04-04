عبدالله بن زايد يلتقى رئيس وزراء كوسوفو ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ألبين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو. ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لجمهورية كوسوفو التقدم والازدهار، مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين. فيما حمّل ألبين كورتي، سمو الشيخ عبدالله بن زايد، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء والتقدم، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في دفع التعاون الثنائي بين البلدين نحو المزيد من النمو والتطور.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بريشتينا ، بحث علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وكوسوفو في مختلف المجالات لاسيما التنموية. واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وألبين كورتي، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البلقان بالإضافة إلى المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجدد سموه خلال اللقاء تأكيده على ترحيب دولة الإمارات بالاتفاق التي تم مؤخرا بين صربيا وكوسوفو بوساطة أوروبية لتنفيذ خطة المصالحة بين البلدين التي يرعاها الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب سموه عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك مع جمهورية كوسوفو ودول البلقان.

من جانبه أعرب ألبين كورتي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين مثنيا على الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لكوسوفو وشعبه.

حضر اللقاء عمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، وسعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونبيلة الشامسي سفيرة الدولة لدى جمهورية مونتينيغرو والسفيرة غير المقيمة في كل من البوسنة والهرسك وجمهورية كوسوفو.