هولندا... مقتل شخص وإصابة 30 بعد خروج قطار ركاب عن مساره

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب 30 آخرون بعد أن خرج قطار ركاب عن مساره في هولندا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم قوات الأمن، للإذاعة الهولندية، إن نحو 30 شخصًا أصيبوا، بعضهم في حالة خطيرة.

وأضافت المتحدثة أنه تم نقل 19 شخصًا إلى المستشفى. ولم يتم إعطاء أي معلومات عن حالتهم.

وقال الملك ويليم ألكسندر، ملك هولندا، وقرينته الملكة ماكسيما، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن خواطرهما مع الضحايا وعائلاتهم وإن "الكثيرين الآن يشعرون بالخوف وعدم اليقين. ونحن نشعر بكثير من التعاطف معهم جميعا".

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إنه "حادث قطار مروع".

وقال روته، عبر تويتر، "خواطري مع الأقارب وجميع الضحايا. أتمنى لهم الكثير من القوة".

وقال متحدث باسم شركة السكك الحديدية إنه فى نحو الساعة 3:25 صباحا (0125 بتوقيت جرينتش)، اصطدم قطار ركاب بين المدن وقطار بضائع برافعة بناء بالقرب من بلدة فورشوتن على بعد نحو 15 كيلومترا من لاهاي.

وقالت شركة السكك الحديدية "بروريل"، إن ما بين 50 و 60 راكبا كانوا يستقلون القطار الليلي في طريقه من أمستردام إلى لاهاي عندما وقع الحادث.

ولم تعلن شركة السكك الحديدية "بروريل"، أي شيء عن سبب الحادث في بادئ الأمر.

ووفقا لشهود العيان، انحرف قطار الركاب في مرج وانقلبت عربتان على الأقل. وتردد أن قطار البضائع خرج هو الآخر عن مساره.

وتمكن معظم الركاب من مغادرة القطار بأنفسهم.

وقال أحد الركاب، للإذاعة الهولندية، "كان هناك ضجيج شديد، وتحطمت النوافذ". وكانت العربة التي كان يجلس فيها الطالب مائلة، وتمكن الطالب من تحرير نفسه بسرعة.

وذكر شهود عيان أن السكان المحليين انتشلوا بعض الركاب.

وهرعت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث حيث سادت حالة من الفوضى، بحسب المراسلين هناك.

والطريق من أمستردام إلى لاهاي مزدحم للغاية. وتوقفت حركة المرور بين ليدن ولاهاي بعد الحادث.