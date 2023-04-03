زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة سواحل سومطرة

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر لقياس الزلازل اليوم، قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يقع في البحر على عمق 84 كيلومترا، وعلى بعد 72 كيلومترا جنوب غرب مدينة /بادانغ سيديمبوان الواقعة في شمال جزيرة سومطرة.. ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

من جهتها أكدت الوكالة الأندونيسية للأرصاد الجوية والجيوفيزياء أنّه لا خطر من حدوث تسونامي جرّاء الزلزال.

ودعت سكان المناطق القريبة من مركز الزلزال إلى توخي الحذر بسبب احتمال حصول هزّات ارتدادية.