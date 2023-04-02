24 قتيلا في الأعاصير والعواصف بالولايات المتحدة

لقي 24 شخصا مصرعهم في أعاصير وعواصف قوية ضربت الوسط الشرقي للولايات المتحدة وجنوبها ودمرت عددا كبيرا من المباني، حسب حصيلة جديدة للضحايا أعلنتها السلطات.

وسجل مصرع تسعة أشخاص في شرق مدينة ممفيس بمقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي (جنوب)، كما صرّح رئيس المقاطعة لاري سميث عبر قناة WREG المحلية.

ويضاف هؤلاء إلى 15 قتيلا آخر في ولايات أركنساو وميسيسيبي وألاباما بجنوب البلاد، وإنديانا وإلينوي في وسط شرقها وديلاوير على الساحل الشرقي.

وفي ولاية ديلاوير أدى "انهيار مبنى" في ساسكس إلى مقتل شخص واحد ليل السبت الأحد حسب مركز الإنقاذ في المقاطعة.

وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية الولايات المجاورة مثل بنسلفانيا ونيويورك من رياح عاتية وأعاصير محتملة.

وضربت أعاصير مدمرة الجمعة أركنساو حيث لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، حسب ما قالت حاكمة الولاية الجنوبية الريفية سارة هاكابي في مؤتمر صحافي.

وأبلغت خدمات إدارة الكوارث في ميسيسيبي عن مصرع شخص وجرح آخرين في مقاطعة بونتوتوك على بعد 200 كلم جنوب ممفيس.

كما لقي مسنّ مصرعه في ولاية ألاباما عندما ضرب إعصار منزله، حسب ما أوردت سلطات مدينة هانتسفيل القريبة من الحدود مع تينيسي.

وقطع التيار الكهربائي عن نحو 650 ألف منزل على الأقل السبت في أوهايو وبنسلفانيا وتينيسي وكنتاكي وفرجينيا الغربية، بحسب موقع "باور أوترج" الأميركي.