زلزال بقوة 4.3 يضرب أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة، مدينة فايز آباد، عاصمة ولاية بدخشان الأفغانية ، اليوم الأحد، طبقا لما ذكره المركز الوطني الهندي لعلوم الزلازل"إن.سي.إس".

ووقع مركز الزلزال، في بلدة إيشكاشم، بمنطقة جورنو-باداخشان في طاجيكستان وشعر به السكان حوالي الساعة الثالثة و33 مساء بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 130 كيلومترا، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم.

وهذا ثالث زلزال ، يضرب ولاية بدخشان الأفغانية، في غضون خمسة أيام.

وكان زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب شرق العاصمة الأفغانية كابول، صباح الأربعاء الماضي.

كما وقع زلزال قوي بأفغانستان ، بلغت شدته 6.8 درجة في الأسبوع الماضي ، وشعر به السكان في الدول المجاورة، بما في ذلك باكستان وطاجيكستان والهند.

