شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم زيلينسكي بالمقامرة بمصير أوكرانيا

اتهمت كيم يو جونغ،الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم السبت،الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمقامرة بمصير بلاده من خلال الحديث عن تطوير أسلحة نووية أو نشر أسلحة نووية أميركية في بلاده.

واتهمت كيم،نائب مدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، أيضا السلطات الأوكرانية بانها «مصابة بجنون العظمة الذي لا يمكن الشفاء منه والذي يصور لهم أن بإمكانهم هزيمة روسيا ومن ثم التسبب في كارثة نووية تهدد وجودهم»وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

كانت كيم تشير إلى مناشدة في الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني،قالت أن المناشدة دعت إلى نشر أسلحة نووية أميركية في أوكرانيا أو قيام كييف بتطوير أسلحة نووية.

وقالت كيم إنه تردد أنه إذا وقع أكثر من 25 ألف شخص على المناشدة في غضون تسعين يوما،فإن الرئيس سوف يبحث الاقتراح ويعرب عن موقفه بشأنه.

وذكرت أن المسؤولين الأوكرانيين كشفوا علانية عن طموحاتهم النووية في مناسبات عدة،بما في ذلك في مؤتمر ميونخ للأمن الذي كان قد عقد في شهر فبراير عام 2022.