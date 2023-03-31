نجل ترامب يندد بالاتهام الموجه لوالده

انتقد إريك نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الادّعاء العام بعد أن صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتّهام لترامب على خلفيّة مبالغ جرى تسديدها لشراء صمت ممثلة أفلام إباحيّة، واصفًا القضيّة بأنّها ذات دوافع سياسيّة.

وقال إريك، الابن الثاني لترامب، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا سوء تصرّف قضائي ينتمي إلى دول العالم الثالث. إنه استهداف انتهازيّ لخصم سياسي في عام الحملات الانتخابيّة".

ومن المقرر أن يمثل ترامب، يوم الثلاثاء المقبل، أمام المحكمة الجنائية في نيويورك، بعدما وجه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسمياً إلى ترامب، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى الممثلة ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وقالت محامية ترامب سوزان نيتشيليس في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس: "نتوقع أن تتم تلاوة بيان الاتهام الثلاثاء".