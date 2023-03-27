«غروسي»: الوضع في «زابوريجيا النووية» محفوف بالمخاطر

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه يعتزم زيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الوضع لايزال محفوفاً بالمخاطر على الرغم من وجود خبراء تابعين للوكالة في المحطة.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يعبر فيها غروسي خط المواجهة الأوكراني لزيارة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وكانت زيارته الأولى في شهر سبتمبر الماضي، عندما تزايدت المخاوف بشأن احتمال وقوع حادث نووي.

وقال غروسي في بيان: «قررت السفر مرة أخرى إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، لأرى بنفسي كيف تطور الوضع هناك منذ سبتمبر، وللتحدث إلى أولئك الذين يديرون المنشأة خلال تلك الظروف غير المسبوقة والصعبة للغاية».

وأضاف: «مازلت عازماً على مواصلة بذل كل ما في وسعي للمساعدة في تقليل مخاطر وقوع حادث نووي خلال الحرب المأساوية في أوكرانيا».