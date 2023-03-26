برلين تندد بـ«الترهيب النووي» لموسكو في بيلاروس

ندّدت الحكومة الألمانية الأحد بـ«محاولة جديدة للترهيب النووي» من موسكو بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر صواريخ نووية «تكتيكية» على أراضي بيلاروس.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته «لن ندع انفسنا ننحرف عن مسارنا» بسبب هذه التهديدات.

وأضاف أن «المقارنة التي أجراها الرئيس بوتين مع صواريخ حلف شمال الأطلسي النووية خاطئة ولا يمكن استخدامها كمبرر»، مشيراً أيضاً إلى أن بيلاروس «تخالف» التزامها بالبقاء أرضاً خالية من الأسلحة النووية.

وأعلن بوتين السبت أن روسيا ستنشر أسلحة نووية «تكتيكية» في بيلاروس وأنه تم تجهيز عشر طائرات استعداداً لاستخدام هذا النوع من الأسلحة.