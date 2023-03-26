أوكرانيا تتهم روسيا باحتجاز بيلاروس"رهينة نووية"

رأت كييف الأحد أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي الدولة الحليفة لموسكو.

ووجه مسؤولون في روسيا مرارا تهديدات مبطنة باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا في حال حصول تصعيد كبير في النزاع.

وكتب الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تغريدة "يحتجز الكرملين بيلاروس رهينة نووية"، مضيفا أن هذا القرار"خطوة نحو زعزعة استقرار البلد".

ورأى دانيلوف أن إعلان بوتين"يرفع إلى حده الأقصى الانطباع السلبي والنفور الشعبي حيال روسيا وبوتين في صفوف المجتمع البيلاروسي".

وأضاف بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي"لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها".

وتابع"اتفقنا على القيام بالأمر نفسه"مؤكدا الحصول على موافقة مينسك.

وأوضح"اعتبارا من 3 أبريل سنباشر تدريب الفرق. وفي الأول من يوليو سننجز بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس".