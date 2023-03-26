هندوراس تقطع علاقاتها مع تايوان

أعلنت وزارة الخارجية في هندوراس يوم السبت إن البلاد قررت قطع علاقاتها مع تايوان، معلنة عن خطوة متوقعة تقريبا تأتي في أعقاب قرارها إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين.

وقالت الوزارة في بيان إن رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو أعطت تعليمات بإخطار تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ووفقا للبيان، فإن حكومة جمهورية هندوراس تعترف بحكومة الصين باعتبارها "الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها".

وقالت إن "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وبحلول اليوم، أبلغت حكومة هندوراس تايوان بقطع العلاقات الدبلوماسية، وتعهدت بعدم إقامة أي علاقات رسمية أو اتصالات مع تايوان".

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها وترفض الإبقاء على العلاقات الرسمية مع أي دولة تعترف دبلوماسيا بتايوان بشكل رسمي.

وكانت إقامة علاقات دبلوماسية مع بكين وعدا انتخابيا قطعته كاسترو، التي تولت منصبها في يناير 2022. وأعلنت رئيسة هندوراس الأسبوع الماضي عن الخطوة، المدفوعة إلى حد كبير بأسباب اقتصادية.

وفي أعقاب أخبار يوم السبت، أعلن وزير الخارجية التايواني جوزيف وو أن بلاده بدورها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع هندوراس.

وقال وو في مؤتمر صحفي في تايبيه، إن تايوان ستنهي على الفور المشاريع التعاونية وتغلق سفارتها في تيجوسيجالبا وبعض المكاتب الأخرى التي تتضمن، من بين أمور أخرى، نقل التكنولوجيا.

وكانت تايوان قد استدعت بالفعل يوم الخميس سفيرها لدى هندوراس.

كما طلب وو من هندوراس إغلاق سفارتها في تايبيه على الفور.