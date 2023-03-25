غوتيريش يدعو إلى إجراء عاجل لمكافحة نقص مياه الشرب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة للمياه من نهايته، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء عاجل لمكافحة نقص مياه الشرب على مستوى العالم.

وقال غوتيريش في اليوم الأخير من المؤتمر المنعقد في نيويورك منذ ثلاثة أيام «كل آمال البشرية للمستقبل تعتمد بطريقة ما على رسم مسار جديد قائم على العلم».

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة «إنها آمال البشرية تعتمد على إدراك الالتزامات الشاملة التي تغير الأوضاع من جانب الدول الأعضاء وغيرها في هذا المؤتمر».

ويعد المؤتمر الأممي، الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي، أول اجتماع أممي منذ عام 1977 يتعامل حصريا مع قضية المياه.

وركز المؤتمر على ما إذا كان يمكن تحقيق أهداف الأمم المتحدة بالنسبة للمياه النظيفة.

ووصف تقرير المياه العالمي الذي نشر يوم الأربعاء التقدم الذي تم إحرازه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأنه غير كاف.

وقال التقرير إن المشاكل البيئية المتزايدة والصعوبات الاقتصادية المرتبطة بتلوث المياه النظيفة بصورة أكبر تعني استمرار تفاقم نقص مياه الشرب.