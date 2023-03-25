زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب تركيا

ضرب زلزال آخر بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الزلزال وقع في إيكنوزو في ولاية كهرمان مرعش، وعلى عمق سبعة كيلو مترات.

وهذا رابع زلزال يضرب ولاية كهرمان مرعش منذ أول أمس الخميس.

كان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و 7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار بلغ 103.6 مليارات دولار.

