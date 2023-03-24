محكمة "هيروشيما" ترفض دعوى لوقف تشغيل مفاعل نووي معطل

رفضت محكمة "هيروشيما" العليا في اليابان، اليوم الجمعة، دعوة لسكان محليين لوقف تشغيل مفاعل نووي معطل، في غرب البلاد، مما يؤيد قرار محكمة أدنى درجة.

وسيسمح قرار المحكمة للشركة المشغلة "شيكوكو الكتريك باور"، بمواصلة استخدام المفاعل النووي رقم3، في محطة "إيكاتا" النووية، في مقاطعة "إهيمه"، والذي تم وقفه عن العمل لإجراء عملية فحص دورية، حتى 19 يونيو المقبل، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الجمعة.

وكان سبعة من سكان مقاطعتي "هيروشيما" و"إهيمه" ، الذين يعيشون على بعد ما بين 60 و130 كيلومترا من المفاعل النووي، قد قدموا الاستئناف.

وخلال جلسات المحكمة، ذكر السكان أن تقدير الشركة غير كاف، قائلين إن حادثا كبيرا يمكن أن يقع حال حدوث زلزال قوي، مماثل للزلزال الذي دمر شمال اليابان في مارس 2011 ، في إشارة إلى تضرر محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية جراء ذلك الزلزال.

ودافعت شركة "شيكوكو" عن تقديرها، قائلة إنه يأخذ في الاعتبار الخصائص المحلية للمنطقة، بما في ذلك ظروف طبيعة الأرض، مؤكدة أنه لا يوجد خطر محدد.