الملك سلمان: نسأل الله أن يجعل رمضان شهر خير وبركة وسلام

عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عن تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الملك سلمان عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نستقبل هذه الليلة الشهر المبارك، وهو أجلُّ الشهور، ونحمده سبحانه أن بلَّغنا رمضان، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركة وسلام لشعبنا وأمتنا وجميع شعوب العالم.. وكل عام وأنتم بخير».

