قيس سعيد يعين كمال الفقيه وزيرا للداخلية في تونس

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا بتعيين كمال الفقيه وزيرا للداخلية خلفا لتوفيق شرف الدين.

ويشغل الوزير الجديد كمال الفقيه أيضا منصب والي تونس العاصمة.

وقبل ساعات من صدور أمر التعيين كشف شرف الدين قرار استقالته للصحافيين خلال تصريحات إعلامية في مدرسة لضباط الحرس الوطني.

وقال شرف الدين وهو محامي ويعد أبرز الوزراء المقربين للرئيس قيس سعيد والداعمين لقرارات 25 يوليو، إنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية لأسباب عائلية.

وأضاف في تصريحاته "شاءت الأقدار أن يكون هذا أخر لقاء اعلامي لي"، وتابع :"الرئيس تفهم قراري".

وأضاف قائلًا إنّه يريد تكريس وقته لأبنائه الثلاثة بعد وفاة زوجته العام الماضي.

وكان هذا المحامي السابق أحد ركائز الحملة الانتخابيّة التي قادت سعيّد إلى الرئاسة عام 2019.

وشرف الدين (54 عاما) محام درس القانون في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالعاصمة تونس بداية التسعينيات حيث كان الرئيس سعيّد أستاذا مساعدا في مادة القانون الدستوري.

وسبق له أن شغل منصب وزير الداخلية في حكومة هشام المشيشي بين 02 سبتمبر 2020 و5 يناير 2021، حيث تمت إقالته، قبل أن يعود إلى منصبه ضمن حكومة نجلاء بودن، في 29 سبتمبر 2021 حتى الاستقالة.