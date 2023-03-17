أردوغان يعلن موافقة تركيا على عضوية فنلندا في الناتو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، موافقة بلاده على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "قررنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استنادا إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".

وأضاف: "أعتقد أن الناتو سيصبح أقوى مع عضوية فنلندا وسيلعب دورا فاعلا في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين".

وأشار إلى أن تركيا فصلت ملف انضمام فنلندا للناتو عن السويد لعدم حدوث مظاهرات لـ"بي كي كي" الإرهابي في السويد.

وأعرب عن أمله أن يوافق البرلمان التركي على عضوية فنلندا بالحلف قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو المقبل.

كما أكد أن تركيا مهتمة بمواصلة دعم فنلندا القوي لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وبخصوص عضوية السويد في الناتو، شدد أردوغان على أن تركيا ستواصل محادثاتها مع ستوكهولم على أساس مبادئ الحلف ونهج أنقرة في مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن مسار التقدم لنيل العضوية سيكون مرتبطا بشكل مباشر بالخطوات الملموسة التي ستتخذها السويد.

وبيّن أن أنقرة قدمت إلى السويد قائمة تضم أسماء 120 إرهابيًا وطلبت تسليمهم لتركيا، وأضاف: "ليس من الممكن أن نتعامل معها بشكل إيجابي إذا لم تسلمهم".

وأردف: "طالما نلمس خطوات سلبية ضد تركيا في مكافحة الإرهاب، فإننا على استعداد لاتخاذ أي شكل من المواقف بغض النظر عن مصدرها".