225 قتيلا في ملاوي والبحث مستمر عن ناجين بعد مرور الإعصار فريدي

ارتفعت حصيلة الإعصار فريدي الأربعاء في ملاوي إلى 225 قتيلا على الأقل بحسب حصيلة جديدة في حين تواصل عناصر الإنقاذ العمليات للعثور على ناجين في جنوب البلاد مركز الكارثة.

ضرب فريدي إفريقيا الجنوبية نهاية فبراير موقعا 17 قتيلا لكن في حدث غير اعتيادي، عاد ليضرب المكان نفسه مطلع مارس.

مع رياح أقل شدة ولكن مع هطول أمطار غزيرة، تسبب الإعصار فريدي بفيضانات غزيرة وانزلاقات للتربة في ملاوي، حيث أعلنت حالة الكارثة.

وانتشرت قوات الشرطة والجيش.

وقالت إدارة الكوارث في بيان "ارتفع عدد القتلى من 190 إلى 225 مع إصابة 707 أشخاص وفقدان 41".

بات أكثر من 88300 من سكان هذا البلد الذي يعد من الأفقر في العالم، الآن بلا مأوى. حولت مدارس وكنائس إلى ملاجئ لاستقبال المنكوبين. تم فتح 165 مركز إيواء.

وأوضح فيليكس واشون الناطق باسم الصليب الأحمر في ملاوي لوكالة فرانس برس "تشكل الفيضانات المشكلة الأكبر. وحجم الدمار هائل".

وأضاف "الوصول إلى الأشخاص المحاصرين يشكل تحديا بسبب تدمير الجسور وارتفاع منسوب المياه". عثر رجال الإنقاذ على ناجين فوق الأشجار وأسطح المنازل.

ولحق دمار بحوالي 12 مؤسسة للرعاية الصحية، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة.