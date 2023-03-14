أبو الغيط: الأمور خطيرة في لبنان ويجب الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لأن الأمور خطيرة.

وقال أبو الغيط، في حوار مع الصحافيين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، "سيكون هناك رئيس للجمهورية والمسألة مسألة وقت ويجب أن نسرع بهذه الخطوة لأن الأمور خطيرة".

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في عين التينة اليوم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية.

وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.

ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.