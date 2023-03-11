الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة الإنسانية لمتضرري زلزال تركيا

أكدت الأمم المتحدة مواصلة تقديمها الدعم لجهود الاستجابة الإنسانية التي تقودها الحكومة التركية لمواجهة التداعيات والآثار المدمرة للزلازل.

وأعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، تقديم الأمم المتحدة وشركائها حتى الآن أكثر من 42 ألف خيمة، ومئات الآلاف من البطانيات والشراشف والمراتب للمتضررين من الزلزال.

وأشار إلى تلقي أكثر من 900 ألف متضرر في تركيا مساعدات غذائية، بجانب تقديم برنامج الأغذية العالمي لأكثر من 5.7 ملايين طرد غذائي ووجبة ساخنة.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت الرعاية الصحية لما يقرب من 24 ألف شخص.

وأكد وصول «اليونيسيف» إلى 319 ألف شخص، بما في ذلك لأكثر من 183 ألف طفل، مع مجموعات النظافة والمواد غير الغذائية والملابس الشتوية والمدافئ، من بين الإمدادات الحيوية الأخرى.