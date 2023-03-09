الصورة الأولى لمنفذ هجوم تل أبيب.. وإسرائيل تشتبه بـ "عملية إرهابية"

أصيب ثلاثة شبان إسرائيليين في العشرينات من عمرهم، مساء اليوم الخميس، بإطلاق نار قرب مقهى في شارع ديزنغوف عند زاوية بن غوريون في تل أبيب. ووصفت حالة أحد المصابين بالحرجة، ووصفت حالة المصاب الآخر بالخطيرة والثالث في حالة متوسطة.

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تم إجلاء الثلاثة من قبل فرق نجمة داود الحمراء إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، وقالت الشرطة إنه تم التحقيق في شكوك أولية بالهجوم - وتم قتل المشتبه به من قبل ضباط الشرطة.

وقالت الشرطة إنه يجري التحقيق في شبهة أولية بالهجوم، وقالت إنها تشتبه بعملية إرهابية.

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