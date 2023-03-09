3 جرحي بإطلاق نار في تل أبيب

أصيب 3 إسرائيليين في إطلاق نار بالقرب من مقهى في شارع ديزنغوف في تل أبيب، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب مدير عام نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية، حالة أحد المصابين حرجة، ووصفت حالة المصاب الآخر بالخطيرة والثالث في حالة متوسطة. تم نقل الثلاثة الى مستشفى ايخيلوف فى تل ابيب.

وقالت الشرطة إنه "قبل وقت قصير، تلقت الشرطة أنباء عن إطلاق النار على رجل في شارع ديزنغوف في تل أبيب، ويجري التحقيق في ملابسات الأمر"، وأوضحت أنها حيدت مطلق النار.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية إنها تشتبه بأن عملية إطلاق النار في تل أبيب "إرهابية".

ووقع إطلاق النار أثناء مسيرة احتجاجية في المدينة على بعد بضعة كيلومترات. كجزء من المسيرة، كان من المفترض أن يسير المتظاهرون من شارع روتشيلد إلى شارع ديزنغوف.

وقام قادة الاحتجاج بتحويل مسار المتظاهرين في الاتجاه المعاكس، بينما واصلت سيارات الإسعاف الاتجاه إلى مكان إطلاق النار.

وأبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يزور العاصمة الإيطالية روما، بالحادث - وتم التقاط صوره له في كنيس في المدينة وهو يهمس لزوجته سارة بشأن إطلاق النار.