روسيا تعلن إحباط مخطط لاغتيال رجل أعمال.. وتتهم الاستخبارات الأوكرانية بتدبيره

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها أحبطت مخططاً لاغتيال رجل أعمال في قطاع الإعلام أعدته وفقاً لها جماعة يمينية متطرفة تدعمها الاستخبارات الأوكرانية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان إنه "أحبط هجوماً دبرته الاستخبارات الأوكرانية ضد كونستانتين مالوفيتشيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة تسار غراد".

وأضاف أن خطة الاغتيال أعدها دينيس كابوستين الذي وصفته بأنه مؤسس مجموعة "مخربين" أعلنت على الشبكات الاجتماعية مسؤوليتها عن توغل الأسبوع الماضي في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن كابوستين ناشط يميني متطرف روسي ولد عام 1984 ويقيم على الأراضي الأوكرانية ويعمل تحت إشراف جهاز الأمن الأوكراني، الاسم الرسمي للاستخبارات الأوكرانية.

وبحسب بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان من المقرر تنفيذ الهجوم عبر زرع عبوة ناسفة في سيارة مالوفيتشيف.