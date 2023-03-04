الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا في ضحايا حادث حريق مستودع الوقود في العاصمة جاكرتا الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها إلى حكومة إندونيسيا وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي جاكرتا بحث رجال إنقاذ وإطفاء اليوم السبت عن ضحايا محتملين تحت أنقاض المنازل والمباني المتفحمة بعد اندلاع الحريق ، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وفقدان 16 آخرين.