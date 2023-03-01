استقالة وزير النقل اليوناني بعد حادث تصادم قطارين مأساوي

أعلن وزير النقل والبنية التحتية اليوناني كوستاس كارامانليس اليوم الأربعاء استقالته في أعقاب حادث تصادم قطار وسط البلاد أودى بحياة 36 شخصا على الأقل.

ونقلت صحيفة كاثيميرينى اليونانية عن الوزير قوله في رسالة:"هذا ما أشعر به، هو واجب علي باعتباره أصغر دلالة على احترامي لذكرى الأشخاص الذين ماتوا دون وجه حق وتحملوا مسؤولية القصور في الدولة اليونانية والنظام السياسي على مر السنين".

وقتل ما لا يقل عن 36 شخصا بعد حادث تصادم قطار ركاب بقطار شحن مساء أمس الثلاثاء قرب مدينة لاريسا،وسط البلاد .

وكان القطار يسير بسرعة عالية وعلى متنه مئات الأشخاص، من بينهم الكثير من طلاب الجامعات العائدين إلى بلادهم من العطلة.

وتم نقل 72 شخصا إلى المستشفى، وتعرض بعضهم لإصابات خطيرة.

وكان قطار الركاب المتجه من أثينا إلى تسالونيك يقل 342 راكبا و 10 من موظفي السكك الحديدية، فضلا عن سائقين بقطار الشحن.

واصطدم قطار الركاب بمقدمة قطار الشحن الذي كان يسير على نفس المسار.