أوكرانيا "هزمت رعب الشتاء" وهجمات بمسيَّرات على القرم

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء أنّ بلاده "تجاوزت أصعب شتاء في تاريخها" شهد قصفاً روسياً مكثّفاً أغرق ملايين الأشخاص في الظلام، فيما أفاد الجيش الروسي عن صدّ هجوم "مكثّف" بطائرات مسيّرة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو.

وأوضح الجيش الروسي أنّه تمّ تحييد جميع الطائرات الأوكرانية العشر التي تمّ إرسالها إلى شبه الجزيرة. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تتحدّث فيه موسكو عن هجوم بطائرات مسيّرة.

في هذه الأثناء، قال كوليبا "كان الجو بارداً ومظلماً، لكننا لم نرضخ"، مضيفاً أن "أوكرانيا هزمت رعب الشتاء"، بعد أكثر بقليل من عام على بدء الحرب الروسية.

واعتبر أنّ الاتحاد الأوروبي "كسب أيضاً" لأنّه "لم يتجمّد بدون الغاز الروسي" الخاضع للعقوبات. وكانت روسيا، التي تعدّ أحد المورّدين الرئيسيين للغاز لأوروبا قد أعلنت تنبؤّات كارثية في حال انقطاع إمداداتها.

وقال كوليبا "وقف شركاؤنا إلى جانبنا وقدموا لنا يد العون"، مضيفاً "ما زال الطريق نحو النصر النهائي طويلاً، لكننا نعرف بالفعل كيف ننتصر".

من جهته، تمنّى الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع أوليكسيتش دانيلوف للمواطنين "أول يوم سعيد في الربيع الأوكراني"، وتساءل "إذن، هل تمكّنوا من تجميدنا؟".

وشهد فصل الشتاء في أوكرانيا سلسلة طويلة من القصف الروسي باستخدام الصواريخ والمسيرات المتفجّرة التي طالت منشآت للطاقة ما تسبّب في انقطاع كبير في التيار الكهربائي والتدفئة والمياه بشكل منتظم.

وأجبر القصف الروسي الشركة الأوكرانية الوطنية المشغّلة "أوكرينيرغو" على مواصلة الإمداد بشكل متقطّع، في الوقت الذي انشغلت فيه خدمات الطوارئ الأوكرانية في إصلاح المنشآت المتضرّرة.

من جهته، أعلن الجيش الروسي الأربعاء صدّ هجوم "مكثّف" بطائرات مسيّرة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014 وحيث يتمركز أسطولها في البحر الأسود فيما تستخدمها كقاعدة خلفية لهجومها في أوكرانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها شبه الجزيرة منذ بداية الحرب.

وجاء ذلك غداة استهداف عدة مناطق روسية، من بينها موسكو للمرة الأولى، بهجمات بطائرات من دون طيار أوكرانية.