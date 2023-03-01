الجيش الروسي يؤكد صد هجوم كثيف بالمسيرات في القرم

قال الجيش الروسي الأربعاء إنه صد هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، معلنا إسقاط 10 طائرات مسيرة أو تعطيلها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم مكثف بطائرات بدون طيار على منشآت في شبه جزيرة القرم"، مضيفة أنه تم إسقاط ست طائرات مسيرة و"تعطيل" أربع أخرى بوسائل إلكترونية.

تعرضت أراض روسية الثلاثاء لهجوم بطائرات مسيرة لم توقع أضرارًا.

ولأول مرة تحطمت إحدى هذه المسيرات في منطقة العاصمة موسكو وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة أخرى خلال ليل الاثنين إلى الثلاثاء في مناطق أخرى.

ليست المرة الأولى التي تستهدف مسيرات شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014 وفيها يتمركز أسطولها في البحر الأسود وتستخدمها كقاعدة خلفية لهجومها في أوكرانيا.

فقد استهدفت مسيرات ميناء سيفاستوبول في ديسمبر ومحطة كهرباء في أوائل أكتوبر ومقر أسطول البحر الأسود الروسي في أغسطس.

في نهاية أكتوبر، استُهدفت السفن الروسية في خليج سيفاستوبول في هجوم دفع روسيا إلى أن تعلق موقتًا اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية.