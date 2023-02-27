4 ملايين طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية في السودان

قالت الأمم المتحدة الأحد إن ما يقرب من 4 ملايين طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان.

وجاء في بيان صحفي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) "أن ما يقدر بنحو 4 ملايين طفل تحت سن الخامسة وامرأة حامل ومريضة يعانون من سوء التغذية ويحتاجون إلى خدمات التغذية المنقذة للحياة الإنسانية في عام 2023، من بين هؤلاء 611 ألفا يواجهون سوء التغذية الشديد الحدة ".

وأوضح البيان إن وضع سوء التغذية يتفاقم بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك عدم كفاية الحصة الغذائية، والانتشار المرتفع للأمراض، وعدم كفاية ممارسات الرعاية والتغذية، فضلا عن أن خدمات الصحة والمياه دون المستوى الأمثل.

وأضاف أن الاقتصاد المتدهور، والتضخم، وارتفاع الغذاء، والتشريد ساهم في تفاقم وضع التغذية في عام 2022 ومن المحتمل أن يستمر حتى عام 2023.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة السابقة، يحتاج ثلث سكان السودان (حوالي 15.5 مليون شخص) إلى مساعدة إنسانية هذا العام، بينما تقول الأمم المتحدة إنها ستوفر مساعدات إلى 12.5 مليون شخص محتاج.