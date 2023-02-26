الأسد يستقبل وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم وفداً من الاتحاد البرلماني العربي، المشارك في الاجتماع الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والذي اختتم أعماله أمس في العاصمة العراقية بغداد.

ويضم الوفد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ورؤساء مجلس النواب في العراق والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

وأكد وفد الاتحاد البرلماني العربي على دعم الاتحاد ووقوفه مع الشعب السوري الشقيق واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة للوقوف مع الأشقاء السوريين بعد الزلزال الذي أصاب عدد من المدن والقرى فيها، وأكدوا على ضرورة العمل العربي المشترك على كافة المستويات لعودة سورية إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية.

كما استقبل بشار الأسد على حدة صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ووفد المجلس المرافق له في دمشق .

ونقل صقر غباش خلال اللقاء تحيات وتضامن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

من جانبه حمل الرئيس السوري، صقر غباش تحياته وشكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيدا بدعمهما ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" ، في تقديم العون والمساعدة لأبناء الشعب السوري من المتضررين جراء الزلزال المدمر.

وفي بداية اللقاء رحب الرئيس السوري بصقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية دور برلماني الدولتين في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدا على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين .

وأعرب الرئيس السوري خلال اللقاء عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها الكريم مزيدا من الازدهار والتطور والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة .

وقال صقر غباش إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تحرص دائما على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب وترسيخ أسس السلام والتعايش.

وأكد صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم.

وشارك صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ووفد المجلس البرلماني المرافق في جلسة حوارية برلمانية في مقر مجلس الشعب السوري تضامنا مع أسر ضحايا الزلزال.

وأعرب صقر غباش عن خالص التعازي والمواساة للشعب السوري الشقيق ولذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهدته سورية سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الوفود التقت ببرلمانيين سوريين وبالأسد.

وقال محمد الحلبوسي رئيس البرلمانين العراقي والعربي إن سورية لا غنى عنها ولا يمكن أن تستغني عن محيطها العربي .

وأضاف "أكد الاتحاد البرلماني العربي على العمل بكافة المستويات وعلى كافة الأصعدة لعودة سورية إلى محيطها العربي".

